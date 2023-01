La negociació dels pressupostos de la Generalitat segueix encallada. El Govern i el PSC s'han reunit per acostar posicions, tot després que els socialistes hagin mostrat malestar perquè l'Executiu hagi donat per fet el seu suport. Insisteixen que per validar els comptes, el Govern ha d'acceptar el seu paquet de mesures.

La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, en canvi, parla d'un pacte ja blindat amb el govern en què no hi hauria marge per encaixar projectes com la B40 o el HardRock i critica que els socialistes els posin com a condició.

En paral·lel continuen les converses amb els antics socis de govern, amb Junts, que alerten que la política exterior de la Generalitat dificulta l'acord.