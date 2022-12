Setmana clau per desencallar els Pressupostos

La Generalitat encara la darrera setmana abans de les festes nadalenques amb la carpeta dels Pressupostos encara oberta. Aquest cap de setmana, ERC ha advertit que si no hi ha avenços estan disposats a aprovar els comptes sense tenir encara garantits els suports necessaris.

El PSC manté que no té pressa, però el conseller de Territori, Juli Fernández, ha advertit que hauran de donar “explicacions” sobre el fet que avantposin els “interessos particulars”.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez , assegura en declaracions al programa Són Quarte Dies de Ràdio 4 que els partits que “allarguen" la negociació, amb clara referència al PSC i JxCat dels Pressupostos “ no miren pel bé de la ciutadania ”. El conseller diu que necessiten l'aprovació dels comptes per poder tirar endavant les lleis socials que garanteixin la creació de més habitatges socials.

Mas ha dit que els agradaria que el Parlament els pogués aprovar al gener per començar a executar-los al febrer, i que "unes setmanes de pròrroga tècnica al gener no afecten la planificació dels departaments, l'execució de la despesa i de les inversions, però més enllà sí que pot començar a afectar".

El secretari general de JxCat, Jordi Turull, ha enlletgit precisament aquest diumenge a ERC la seva estratègia de negociar els pressupostos "a base de retrets", li ha advertit que " si el que cerca és l'adhesió de Junts no la tindrà " i li ha aconsellat humilitat per a continuar negociant els comptes de la Generalitat.

El PSC segueix sense pressa

Els socialistes insisteixen a criticar les presses del Govern. El líder del PSC, Salvador Illa, advertia al Govern que no estan per “portar els paraigües a ningú” i insisteixen a treballar per garantit que “Catalunya tingui uns bons pressupostos”. En aquest sentit, aconsellava els republicans a “fer menys declaracions absurdes i més treball”.

Una posició en què incidia la mateixa portaveu dels socialistes, Alícia Romero, que advertia que si no hi ha un acord amb ells, optaran per presentar una esmena a la totalitat. Romero també es mostrava partidària de deixar en “standby” l’acord de fiscalitat entre Govern i comuns, apuntant que no és hora de “posar-se en aquests temes”.