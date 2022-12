ERC amenaça a tirar pel dret amb els Pressupostos

El temps apressa per aprovar els comptes catalans. Esquerra Republicana planteja ara tirar pel dret només amb els Comuns i arribar, després, a acords puntuals amb altres forces. Els socialistes critiquen les presses del Govern, mentre reiteren el no a un referèndum a Catalunya. La resposta, des de Junts i la Cup. Els anticapitalistes acusen Aragonès d'enganyar, i Borràs demana passar la pàgina de la reforma constitucional i diuen que el que cal és tornar a generar les condicions per fer un referèndum.