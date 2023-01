01:39

La negociació dels pressupostos sembla encallada després que el PSC hagi advertit al Govern que no observen avenços.

El Palau de la Generalitat serà l'escenari aquest dijous de dues noves trobades entre Govern i PSC; una més política i una altra més tècnica. I és que malgrat que portin setmanes de negociacions, hi ha moltes qüestions encara pendents. El més destacat: els de Salvador Illa remarquen que no segellaran cap pacte que no inclogui els seus projectes clau com són l'ampliació de l'Aeroport del Prat, el Hard Rock i la B-40. La portaveu dels socialistes Alícia Romero ho situa com a línies vermelles

La perspectiva és diferent des del Govern: la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, assegura que les negociacions es troben a la recta final i demana deixar fora de les converses aquests projectes. En darrer lloc, per a Junts per Catalunya les negociacions estan congelades i alerta que rebutjarà donarà suport als comptes si l'executiu no obre noves delegacions a l'exterior aquest 2023 | Àlex Cabrera