Cañas: "A Catalunya hi va haver un intent d'assalt com al Brasil"

Jordi Cañas relaciona l'assalt a les institucions brasileres amb el que va passar a Catalunya als anys 2017 i 2018, després de la resposta a la sentència als líders del Procés: "No es va produir un assalt perquè els Mossos ho van impedir. Però hi va haver un intent". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga creu en aquest sentit que a Espanya també hi ha una "ultradreta molt preocupant" que busca objectius polítics "violentant". El diputat al Parlament Europeu per Ciutadans diu que ERC ha aprovat els pressupostos generals a canvi d'un Codi Penal "a mesura dels seus delinqüents": "El PSC què planteja? La reforma de l'aeroport no la imposen perquè no volen", ha dit sobre els pressupostos catalans. "No tenen projecte, tenen ocurrències", ha criticat. El membre del Comitè Permanent de Ciudadanos explica que té "molt clar" a qui no votarà a les primàries internes. Confia que Cs no s'acabi integrant al PP. I defensa que Inés Arrimadas segueixi com a portaveu dels taronges al Congrés: "No vull posar a una Cuca Gamarra de torn. Per què hem de perdre capital polític?" Carrizosa dona per acabat el Procés tal com el coneixíem: creu que "no gràcies a Pedro Sánchez, sinó gràcies a la justícia i a l'estat de dret". Diu que no perdonarà als independentistes mentre "amenacin" en tornar-ho a fer. Defensa que Carles Puigdemont es troba amb un problema d'eco: "S'està quedant sense eco i ha de cridar cada vegada més fort. Un dia es quedarà sense veu". I veu "irrellevant" el retorn de l'expresident català perquè "el seu valor és la ficció de l'exili"