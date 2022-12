Gerardo Pisarello: "La decisió del TC és inconstitucional"

El diputat d'En Comú Podem i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, creu que la decisió del Tribunal Constitucional de paralitzar la tramitació parlamentària de dues esmenes aprovades pel Congrés de diputats se situa fora de la legalitat: "És una actuació inconstitucional. Va contra la Constitució i la llei orgànica".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Pisarello afirma que el Tribunal Constitucional no està facultat per "interrompre el debat parlamentari de lleis" i que només ha d'intervenir un cop la llei ha estat aprovada.

Pisarello denuncia que "el soroll" generat per la decisió del TC beneficia al Partit Popular: "No vol que es parli d'apujar el salari mínim, de la llei de l'eutanàsia o de l'impost a les grans fortunes".

"Acates perquè és una decisió del TC"

Pisarello recorda que 184 diputats van votar a favor d'aquesta reforma paralitzada per l'Alt Tribunal, però no es planteja no acatar la decisió del tribunal: "Acates perquè és una decisió del TC, però hi ha recursos en marxa".

El secretari primer de la Mesa del Congrés diu que ara tramitaran la reforma per la via de la proposició de llei i no contempla que el TC ho torni a aturar: "És una via perfectament constitucional. Seria un escàndol".