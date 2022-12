Gerardo Pisarello: "La decisió del TC és inconstitucional"

Gerardo Pisarello creu que la decisió del Tribunal Constitucional acceptant la petició del PP i frenant la reforma del mateix tribunal no se situa dins de la constitucionalitat: "És una actuació inconstitucional. Va contra la Constitució i la llei orgànica". El secretari primer de la Mesa del Congrés dels Diputats descarta que el TC pugui tombar la proposició de llei amb les dues esmenes suspeses pel tribunal: "És una via perfectament constitucional. Seria un escàndol", ha defensat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que "s'hauria d'estudiar" si hi ha hagut prevaricació, però defensa que ara toca revertir la decisió "arbitrària" del TC. Demana a la ciutadania que s'involucri i pressioni perquè "els seus drets estan en joc": "Això va dels polítics, però també va del ciutadà de a peu". Insisteix que s'hauria de fer efectiu el canvi de magistrats del TC que ha proposat el govern, i demana modificar les majories al CGPJ i introduir alguns "contrapesos".