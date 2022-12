L'eurodiputat d'En Comú Podem, Ernest Urtasun, admet que el Parlament Europeu viu "dies difícils" després que el Parlament Europeu hagi destituït una de les 14 vicepresidentes de la institució, Eva Kaili, per la seva implicació en el presumpte cas de corrupció amb Qatar: "La institució surt tocada i haurà de fer reformes". El també vicepresident dels Verds Europeus, ha reconegut que "no es va sorprendre molt" de l'escàndol d'Eva Kaili i ha explicat que ella defensava el negoci de les criptomonedes.

"El Parlament Europeu no té tots els deures fets" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Urtasun ha admès que Qatar ha dedicat una "quantitat ingent de recursos" per influir en les decisions del Parlament Europeu: "El Parlament no té tots els deures fets sobre com ens blindem". I reconeix que el Qatargate ha fet evident que s'ha posat "poca atenció en les ingerències de tercers països en l'activitat legislativa" del Parlament Europeu. El Parlamento Europeo destituye a Eva Kaili como vicepresidenta por el caso de corrupción ligado a Catar L'eurodiputat reclama una oficina anticorrupció dins de la UE i un comissari dedicat a perseguir la corrupció a més del registre de lobbies pels països tercers. Urtasun també proposa que els eurodiputats tinguin un període de temps on no puguin ocupar segons quins càrrecs un cop deixin de ser europarlamentaris.

"Estem en una fase política diferent" En clau catalana, Urtasun ha replicat la proposta d'ERC sobre la seva proposta de referèndum i ha defensat que ara no s'està en una fase de fer cap votació: "Estem en una fase política diferent". Ernest Urtasun creu que l'anunci del referèndum pactat fet per Esquerra es deu a la dinàmica política que els ha portat a llençar aquest missatge: "A Catalunya portem molts anys parlant-ne, hem estat presoners de debats com aquest". Urtasun afirma que el procés ha produït molt pocs avenços i, en canvi, la taula de diàleg està per resoldre realitats: "Els debats estan molt bé, però ara estem per resoldre els problemes quotidians". L'eurodiputat explica que ara està centrat a aconseguir que el català pugui ser una llengua de treball a la UE.