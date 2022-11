El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo que Podemos debe apostar por confluir con Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz, aunque le ha recordado que Podemos actuó con generosidad y "debe ser respetada" como la fuerza “más importante" de la izquierda.

Iglesias, que ha protagonizado este domingo la clausura de 'La Uni de Podemos', el acto con el que la formación morada pretende rearmarse ante el nuevo ciclo electoral, ha dirigido veladamente su discurso a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a quien le ha recordado, aunque sin mencionar su nombre, que Podemos la señaló como su candidata.

"No hay discurso más reaccionario que el que dice que el problema son los partidos", ha asegurado Iglesias, aclamado por centenares de asistentes en un céntrico teatro de la Gran Vía madrileña, donde la formación morada acaba de elegir a sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas.

Unos comicios que, según ha denunciado, algunos ven una “magnífica oportunidad” para que Podemos e IU tengan un mal resultado porque, ha dicho, “eso dejará todo el campo de la izquierda abierto para una nueva izquierda que no será perseguida por las cloacas”.

“El nivel de ingenuidad de tal planteamiento es de una dimensión sonrojante”, ha alertado Iglesias, que ha recordado que Podemos tiende la mano, “como siempre ha hecho”. “Este partido apostó por una candidata que no fuera de este partido”, ha recordado Iglesias a Díaz, a quien él cedió el liderazgo de Unidas Podemos.

01.35 min Montero denuncia que el bloqueo al CGPJ es "el último intento" de volver al bipartidismo

El feminismo, el rechazo a la posición de la UE en la guerra de Ucrania y la reivindicación de la izquierda irreverente que no acepta los consensos han sido algunos de los ejes centrales del acto.

Iglesias ha denunciado que la democracia no es compatible con la ultraderecha y el fascismo y, sin embargo, la Unión Europea no quiere dejar fuera a los fascistas sino a “los Corbin, los Melenchon, los Tsipras y los Belarra” porque son ellos los que no aceptan el consenso de la OTAN.

“Vemos una vez más a los socialdemócratas europeos votar los créditos de la guerra”, ha dicho Iglesias, que asegura que la Unión Europea defiende una organización “armada” que está al servicio de los Estados Unidos pero no de los europeos.

Monedero: "Podemos, la nave nodriza de la izquierda" También Juan Carlos Monedero, exdirigente y fundador del partido, le ha marcado el rumbo a Yolanda Díaz: "Podemos debe ser la nave nodriza de la izquierda (...); los que se atrevan (a ir) contra los que siempre han querido mandar, que vengan con nosotros". Monedero ha asegurado que "quien no respete a Podemos" con su alegría y su dolor, sus aciertos y sus equivocaciones, "no puede entusiasmar a los que se ilusionaron con el proyecto de Podemos", una organización "firme, con claridad en las ideas y que no da vaivenes". Varios dirigentes de Podemos, a su llegada 'Universidad de Otoño' de la formación morada. EFE/ Juanjo Martín "Que no piensen que por ceder nos van a querer más", ha advertido. Por su parte, la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, ha asegurado que el objetivo de la formación es mantenerse tras las próximas generales en el Gobierno con más fuerza "y sin tantas dificultades” como tienen con sus socios. "Ser de Podemos es ser de la fuerza política que transforma nuestro país", ha asegurado. Podemos, ha dicho, es "la única fuerza política que está cumpliendo con rotundidad con lo que dice", que viene de "la mejor tradición democrática", la de "millones de personas" que salieron a la calle el 15M. "Somos la fuerza que dice la verdad, por incómoda que sea, que dice que necesitamos construir una cultura de paz, que no nos dejamos llevar por los discursos militaristas...", ha recordado la ministra, que ha puesto en valor que Podemos dice la "verdad" aunque incomode frente al "cinismo y la hipocresía" de los progresistas. "No va a ser el PP el que le diga a Podemos qué candidatos tiene que poner. Gracias, Vicky, por meter al juez corrupto Alba en prisión... Eres nuestra candidata para regenerar la justicia en nuestro país", en referencia a la magistrada Victoria Rosell. Iglesias ha alabado la vuelta al Gobierno de Lula en Brasil y de la izquierda latinoamericana, a quien ha pedido acabar con el poder de la derecha mediática, en un acto en el que han participado representantes de la izquierda de Chile, Argentina, Brasil, Italia, Alemania y Portugal. Entre el público ha estado Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, que se encuentra en estos momentos de permiso maternal por el nacimiento de su segundo hijo.