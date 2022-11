La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apostado por "congelar las hipotecas" durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania y ha criticado que es "profundamente injusto" que las entidades financieras se estén lucrando con la subida de tipos de interés en este contexto, puesto que las clases medias se están "empobreciendo".

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, Díaz ha asegurado que es "insuficiente" lo que está haciendo la banca para proteger a las personas "vulnerables", ya que el incremento en las hipotecas afecta "a todas las clases medias", y ha rechazado su planteamiento respecto a que las entidades negocien con los clientes. "Si una persona tiene que sentarse a negociar con su banco, lo más probable es que pierda, porque es un debate entre partes profundamente desiguales", ha añadido.

En este sentido, su propuesta es que los bancos mantengan las condiciones hipotecarias previas al momento de la subida de los tipos de interés. Díaz ha alertado de que el salario medio es de 21.000 euros y los ciudadanos pueden pagar por su hipoteca "500 o 600 euros" mensuales, más si viven en ciudades como Madrid, pero con el incremento de en torno a "200 euros" mensuales por los tipos de interés, no hay "la menor duda de que vamos a una situación mala" y que "esto debe ser corregido".

"Los que más tienen, más tienen que aportar", ha proseguido. Y ha recalcado que la subida de los tipos de interés está haciendo que se "lucren" y "beneficien" las entidades financieras. "Esto no va de un carácter voluntario (por parte de los bancos) o que los clientes se sienten a renegociar, sino de tomar medidas decididas que permitan a la gente vivir con dignidad".

Avisa al PSOE: "Si entorpece la ley trans cometería un error"

Preguntada por las enmiendas del PSOE a la ley trans, en contra del criterio de Unidas Podemos y de otros socios del Gobierno, Díaz ha evitado valorar la posición "legítima" de los socialistas pero ha advertido de que "si entorpece la tramitación de esta ley cometería un error", porque la norma debe aprobarse "con mucha urgencia".

"Los derechos humanos no son relativizables y lo digo en general con las personas trans o en la valla de Melilla, porque con los derechos no se juega", ha explicado. Díaz se ha mostrado convencida de que "es una ley que va a salir adelante" y ha añadido que de no ser así "se cometería un error". "Cuando nuestro país avanza en derechos y sobre todo el derechos civiles es algo muy positivo; pediría un acuerdo en esta materia y que avancemos porque las personas trans hoy tienen que tener sus derechos y es urgente", ha añadido Díaz.

Respecto a la tragedia de Melilla en el mes de junio, Díaz ha asegurado "no tener dudas" sobre la versión de Interior y ha reconocido que ha hablado con el ministro, Fernando Grande Marlaska. Pero ha advertido: "Esto merece una investigación. Han muerto personas en condiciones a todas luces más que cuestionables y tenemos derecho a saber qué ha pasado en la valla de Melilla”.

La vicepresidenta ha sido preguntada también por la exhumación del exgeneral franquista Queipo de Llano de la basílica de la Macarena en Sevilla este jueves. Díaz tiene “sentimientos encontrados”. Siente “tristeza” porque “ha pasado demasiado tiempo” y “tenemos todavía a tanta gente en las cunetas,que ha sufrido tanto… a muchas víctimas del franquismo que han fallecido”. “En todo caso, hoy nuestro país es un poquito mejor y lo vivo con normalidad democrática”. “Estuvo ante una de las dictaduras más sangrientas y brutales de la historia”. “Queda mucho por hacer”. Pide disculpas por “las herencias del Gobierno de España por haber tardado”.

Por último, preguntada por una noticia publicada este jueves en el diario El País que asegura que el Gobierno es consciente del retraso con que se están gestionando los fondos europeos, la ministra se ha limitado a señalar que son cantidades "muy grandes" de dinero y que su gestión es de una "gran complejidad".

"Tenemos una oportunidad histórica. Pido un compromiso del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de los agentes sociales para hacer buen uso de estos fondos. Son cantidades muy grandes, pero no podemos desperdiciar esta oportunidad", ha concluido.