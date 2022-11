Unidas Podemos y otros nueve partidos han presentado de forma conjunta once enmiendas a la ley trans con las que piden que los documentos de identidad y formularios se adecuen a la diversidad, incluyendo a las personas no binarias (que no se identifican con el sexo masculino ni femenino), y permitan omitir la mención relativa al sexo, algo que podría beneficiar a las personas intersexuales (aquellas cuyo sexo biológico es ambiguo y no encajan en la clasificación de mujer/hombre).

Aparte del partido morado, se han sumado otros socios del Ejecutivo como EH-Bildu, ERC, el BNG, PdeCAT, PNV, Más País, Compromis, además de Junts y Coalición Canaria.

Aunque el Ministerio de Igualdad abogaba por reconocer en la ley los derechos de las personas no binarias (los que no se identifican ni con el sexo masculino ni con el femenino), quedaron fuera del proyecto que se envió al Congreso tras duras negociaciones en el seno de la coalición de Gobierno (el PSOE ha mostrado múltiples reticencias a la ley trans, impulsada por el Ministerio de Igualdad).

Pocas horas antes de que concluya el plazo para la presentación de enmiendas, estos partidos apuestan por el reconocimiento de las personas no binarias y también amplían los derechos de las personas intersexuales, que nacen con genitales externos que presentan una forma ambigua y, por lo tanto, no encajan en la clasificación estándar de mujer/hombre.

El proyecto de ley diseñado por el Gobierno permite a los padres dejar en blanco durante un año la casilla del sexo al inscribir el nacimiento de estos bebés si el parte médico indica la condición de intersexual, plazo que estas formaciones plantean ampliar a diez años. Según su propuesta, en documentos oficiales se podrá omitir la mención relativa al sexo a petición de la persona interesada.