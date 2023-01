La secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Vilalta, assegura que hi haurà un acord dels pressupostos pel 2023 aquesta mateixa setmana: "Som més positius i optimistes. Hi ha hagut més intensitat amb el PSC que amb Junts per Catalunya, considerem que estem molt a prop de la majoria parlamentària i s'aprovin aquesta mateixa setmana".

Demana que els temes "extrapressupostaris" no boicotegin el pressupost En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Vilalta considera que l'acord està "a tocar" i que li agradaria que fos en consens amb les quatre forces polítiques del Parlament: "S'estan debatent més qüestions extrapressupostàries". La portaveu d'ERC reclama que qüestions com l'ampliació de l'aeroport de Barcelona o el projecte de Hard Rock "no paralitzin, ni boicotegin" el pressupost: "S'abordaran i ja veurem com es resolen".



Cimera hispanofrancesa: "Es tracta d'estar a tot arreu" Marta Vilalta no veu cap contradicció en el fet que el president Aragonès assisteixi a la cimera hispanofrancesa mentre el seu partit hi protesta a fora: "Es tracta d'estar a tot arreu on tinguem responsabilitat". Vilalta diu que s'han afegit a la protesta perquè consideren que es vol utilitzar per afirmar que el procés s'ha acabat: "Volem ser-hi. Hi ha una reclamació real. I a la vegada el president i el govern han de representar la ciutadania". Marta Vilalta diu que no l'incomoda la Cimera en si, sinó "la provocació" partidista: "És un desig de Bolaños o de Sánchez. L'autodeterminació, l'amnistia o que puguem decidir lliurement el nostre futur, continuen vigents".



��️ "És coherent poder ser a tots els espais i no deixar cap cadira buida".



@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/Ysz0RKYr0m“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 11, 2023 Vilalta diu que "segurament" anirà a la manifestació contra la cimera hispanofrancesa de Barcelona i no sap si hi anirà el president d'Esquerra, Oriol Junqueras.