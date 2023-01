Vilalta: "Aquesta setmana s'hauria de desencallar l'acord"

Marta Vilalta espera poder desencallar l'acord pels pressupostos aquesta setmana: "Som optimistes. Estem a tocar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix "més intensitat de reunions" amb el PSC que amb Junts en les darreres setmanes. La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, demana que els temes "extrapressupostaris" com el Hard Rock, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el quart cinturó no "boicotegin el pressupost". La secretaria general adjunta d'ERC, defensa un acord a quatre pels pressupostos catalans, perquè "no hi ha esculls insalvables en les negociacions entre el Govern i Junts. Hi ha hagut molta sintonia". Però veu "molt complicat" un tripartit amb socialistes i comuns perquè ERC i PSC tenen "projectes pràcticament antagònics".

D'altra banda, no veu contradictori que Aragonès participi en la cimera hispano-francesa, mentre ERC s'hi manifesta en contra. Veu "evident" que Aragonès representi a la ciutadania catalana a la cimera: "És coherent poder ser a tots els espais i no deixar cap cadira buida". Assegura que "no tothom s'ha tancat" a la seva proposta de referèndum, tot i algunes "declaracions més o menys taxatives": "No ens trobem sols perquè ens sentim acompanyats". Defensa que la taula de diàleg donat resultats amb la reforma penal, encara que no hi hagi hagut la reunió formal. I veu "una mica incoherent" que Junts demani la revisió de penes gràcies a la reforma penal, tot i haver-hi votat en contra.