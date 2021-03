Així seran les noves superilles a l'Eixample de Barcelona

L'ajuntament de Barcelona ha fet públics els guanyadors seleccionats pel jurat dels dos concursos per al disseny del nou model d'eix verd a l'Eixample i dels primers quatre carrers i quatre places que es transformaran en les noves "superilles". El jurat ha considerat, entre altres elements per als eixos verds, el protagonisme del vianant, la desaparició de l'asfalt i el foment de la vida de barri i del comerç de proximitat.

El model definitiu de carrer serà accesible, no tindrà asfalt i s'hi anirà a peu

En total s'han presentat 86 propostes. En el cas dels eixos verds, el primer classificat redactarà el document de model d'espai públic dels eixos verds, que fixarà les bases per al desenvolupament i l'execució dels futurs projectes. Ho farà de manera col·laborativa amb la resta de guanyadors. Per la seva banda, per a les quatre places, cada guanyador redactarà i executarà el projecte.





Les obres es començaran el juny de l'any que ve

Quatre eixos verds Els quatre eixos verds s'han projectat als carrers Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell. Les quatre places es troben a les cruïlles de Consell de Cent amb els carrers Girona, Comte Borrell, Rocafort i Enric Granados, i tindran una mida similar a la de les places de Gràcia, uns 2.000 metres quadrats. L'ajuntament vol estendre el model de Superilles a tot el districte de l'Eixample. L'horitzó final fixa la creació de 21 eixos verds i 21 places que generaran 33,4 hectàrees d'espai per a vianants i 6,6 de verd urbà, de manera que un de cada tres carrers sigui un eix verd i que cada veí i veïna tingui un d'aquests eixos o una plaça a 200 metres de casa seva.



A Consell de Cent amb Rocafort hi haurà "El parlament de les espècies"