Sirera avança que no donarà suport ni a Colau ni a Collboni

Daniel Sirera avança que no donarà suport ni a Ada Colau ni a Jaume Collboni "per fer el que han fet fins ara", i tampoc als que volen "posar Barcelona al servei de l'independentisme". El candidat del PP a l'alcaldia a l'Ajuntament de Barcelona, aconsella a l'alcaldessa que surti del despatx perquè "s'ha quedat molt ficada dins de la seva bombolla", i li diu a Collboni que "s'ha de treballar més": "Ets corresponsable de com està la ciutat. Barcelona està així també per culpa teva", insisteix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana a Xavier Trias que prioritzi la ciutat de Barcelona: "No pot intentar ser alcalde i que el cap de campanya sigui Puigdemont". Considera que Trias ja ha apostat entre "defensar Barcelona" i defensar Puigdemont i la independència, i assenyala que ha canviat: "Aquest Trias no és el que vaig conèixer". Confia que Vox no entrarà a l'Ajuntament de Barcelona. I explica que no ha parlat amb Josep Bou per incorporar-lo a la seva llista: "Ha dit que vol deixar la política. Ho respecto. Li agraeixo el que ha fet". Creu que els independentistes han canviat l'estratègia perquè ara tenen el suport del govern d'Espanya "per tornar a fer el que van fer".

Creu que tant Vox com el PSOE i el govern d'Espanya volen alimentar la "polèmica irreal" sobre el protocol antiavortament de Castella i Lleó. Considera que no s'ha de tocar res de la llei de l'avortament. I defensa que si es rectifiqués la llei del 'només sí és sí' "no caldria que les dones que han patit agressions sexuals hagin d'anar marcades".