01:07

Milers de persones secunden la concentració convocada pels partits i entitats independentistes per transmetre el missatge que el procés no s'ha acabat.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha abandonat la concentració independentista d'aquest dijous contra la cimera hispano-francesa, davant del MNAC, després de rebre escridassades i xiulets d'alguns dels manifestants. "Traïdor" i "botifler" són algunes de les consignes que han cridat contra el líder republicà.

Des de primera hora del matí fins a migdia s'han concentrat als peus de Montjuïc els dirigents dels partits independentistes que s'han afegit a la manifestació convocada per l'Anc i Òmnium Cultural per reivindicar que el procés no ha acabat | ELENA GARCIA