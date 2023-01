La delegada del Govern contra la violència de gènere, Victoria Rosell, veu com una "fal·làcia" que alguns mitjans de comunicació i algunes resolucions judicials atribueixin les rebaixes de penes de les últimes setmanes a la Llei de llibertat sexual: "La majoria de tribunals amb la mateixa llei, no ho ha revisat 'a la baixa'".





Rosell defensa que la si la nova llei permet mantenir les condemnes aplicades, no cal revisar-la encara que la nova llei tingui una altra forquilla de mínims: "No està obligat a rebaixar a la mínima. Si la condemna adequada és de sis anys, continua sent possible amb la nova llei".

"El problema no és la llei" En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Rosell demana deixar l'alarmisme contra la nova llei, coneguda com la llei del 'només sí és sí, i afirma que ni pujar les penes mínimes, ni les màximes, ni tornar al sistema anterior és una solució i creu que és "un filó" per atacar a determinades persones del Govern: "Com si fos culpa del ministeri d'Igualtat, quan mai ningú ho va preveure i la majoria de tribunals l'estan aplicant correctament".

"Carmena haurà llegit moltes notícies, però no la llei" Rosell creu que les crítiques de Manuela Carmena a la Llei de llibertat sexual es deuen al fet que no l'ha llegit sencera: "Haurà llegit moltes notícies sobre la llei, però no la deu haver llegit sencera". A més, li recorda que quan va entrar en vigor la llei integral de 2004 hi va haver moltes resistències i un increment de sobreseïments: "187 jutjats van paralitzar la seva aplicació perquè discriminava als homes". Las claves de la ley del 'solo sí es sí'

"La reacció de Xavi és paradigmàtica" Amb relació al cas de presumpta violència masclista del futbolista Dani Alves, la delegada del Govern contra la violència de gènere diu que "sempre és una qüestió de poder" i valora que els protocols per acompanyar a la víctima "van funcionar". Sobre les primeres declaracions de l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, creu que són un paradigma "de la reacció de la societat espanyola" i considera que "la tolerància avui és molt menor": "Enviem el missatge que estem amb les dones, que és una qüestió social. Que les víctimes sàpiguen que estem amb elles".