Victoria Rosell veu com una "fal·làcia" atribuir rebaixes a la llei

Victoria Rosell veu com una "fal·làcia" que mitjans i resolucions atribueixin les rebaixes de penes a la Llei de llibertat sexual: "També és una fal·làcia que ho advertís ningú". La delegada del Govern d'Espanya contra la Violència de Gènere demana deixar l'"alarmisme" sobre la llei i creu que tornar al sistema anterior no és una solució: "El problema no és la llei", insisteix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que les crítiques de Manuela Carmena a la llei es deuen al fet que no l'ha llegit sencera. Reconeix que "potser" hauran de "modificar alguna mena de norma" perquè sigui factible el protocol que avisi a les dones sobre els antecedents de la seva parella. Defensa que les polseres i turmelleres com a bon sistema per a casos de violència de gènere: "Cap dona ha estat assassinada portant aquests dispositius de control". Rosell també valora el cas de presumpta violència masclista del futbolista Dani Alves: "La violència masclista és sempre una qüestió de poder", ha assenyalat. Sosté que actualment la tolerància a les agressions masclistes és molt menor: "La reacció de Xavi és paradigmàtica de la reacció de la societat espanyola". I diu que hi ha una "bossa de violència oculta" i que l'Estat ha de treballar perquè surti a la llum: "L'assassinat és la punta de l'iceberg, a sota hi ha tota la violència de poder masclista".