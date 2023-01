El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, considera que va ser una "minoria" qui va plantejar una situació "injusta" escridassant i xiulant el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, durant la manifestació independentista en protesta a la cimera hispano-francesa que es va celebrar a Barcelona aquest dijous. Roger Torrentl ha recodat que Junqueras va estar tres anys a la presó "per defensar uns determinats principis polítics".

Dels resultats de la Cimera, Torrent en fa una lectura positiva "des d'un punt de vista europeu" que beneficia Catalunya amb projectes com el de l'hidrogen verd: "Fa falta el desplegament de les renovables i les infraestructures de connexió".

"El problema és un únic punt extrapressupostari"

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, el conseller Torrent assegura que els comptes de la Generalitat pel 2023, "en aquests moments no és problema de contingut pressupostari, en el qual hi ha un acord, sinó que és una qüestió és extrapressupostària i en concret d'un únic punt". I considera que aquest fet fa més incomprensible que "encara" no hi hagi un pacte.

Torrent assenyala que si no hi ha a hores d'ara un acord per aprovar els comptes catalans és per discrepar en un dels punts que va marcar el PSC per donar el seu suport a ERC, però que el conseller no ha volgut revelar: "Si és avui, millor que demà".