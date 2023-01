Dolors Feliu: "No s'entén que Aragonès protocol·litzi la visita"

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, lamenta que el president, Pere Aragonès faci d'amfitrió de la cimera hispanofrancesa: "No s'entén que estigui protocol·litzant una visita que genera protestes de la ciutadania". Feliu diu que valora negativament la presencià d'Aragonès a la cimera perquè no respon a l'acord dels tres partits independentistes que són al Parlament: "La contradicció és molt evident. Hi ha protesta i ell està allà, representant no se sap què".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Dolors Feliu diu que li agradaria que el president de la Generalitat no anés a la cimera, però demana que faci algun gest: "Quan va venir Marchena alguns advocats van desplegar una estelada, seria una bona idea que fes un gest i el món veies que no vol fer la gara-gara".

"Demano que cridin contra el president del govern espanyol" Dolors Feliu no ha valorat la presència del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras a la concentració, sí que ha reclamat que s'escridassi al president Pedro Sánchez. Feliu acusa Esquerra de trencar el consens independentista: "Tenir al president donant la mà a Sánchez i a Macron creiem que no és de rebut". “☕ @DolorsFeliu demanaria als manifestants que l'escolten que no escridassin als líders d'ERC? | @assemblea



