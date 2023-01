Dolors Feliu: "No s'entén que Aragonès protocol·litzi la visita"

Dolors Feliuvalora negativament que el president català faci d'amfitrió en la cimera hispano-francesa de Barcelona: "No s'entén que estigui protocol·litzant una visita que genera protestes de la ciutadania". En una entrevista al Cafè d'idees, reivindica que el moviment independentista està més viu que mai i que cada vegada és més fort. "Els desafiaments de l'Estat ens ajuden a aconseguir aquesta unitat", diu la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Preguntada per si demanaria als manifestants que no escridassin als líders d'ERC, Feliu ha dit que el que demana és "que cridin contra el president del govern espanyol".