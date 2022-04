La successora de Nissan preveu produir 100.000 vehicles anualment

El 'hub' liderat per QEV Technlogies i BTech aspira a reindustrialitzar la planta de Nissan a la Zona Franca. Les dues empreses catalanes tenen previst construir 100.000 vehicles elèctrics anuals durant cinc anys, segons ha anunciat el director general de QEV, Joan Orús. Ambdues companyies veuen aquest projecte com una "oportunitat de recuperació econòmica del país" amb el rellançament de la marca Ebro i la creació d'una nova, Zeroid.

Si el projecte prospera, esperen absorbir el 100% de la plantilla que Nissan havia deixat sense feina, unes 1.600 persones. La previsió és començar la fabricació de les cinc furgonetes el 2023, un cop es tanqui el procés de reindustrialització de Nissan. Tot plegat suposarà una inversió de 800 milions d'euros i el 'hub' espera captar uns 150 milions de les administracions.

Els impulsors del hub han reclamat "rapidesa" als governs per tancar el procés i començar a fabricar com més aviat millor. "L'únic que volem és agilitat, negociarem amb qui sigui, però que sigui ràpid", ha dit. Tot plegat suposarà una inversió de 800 milions d'euros i el 'hub' espera captar uns 150 milions de les administracions.

La nova gamma de Zeroid inclourà cinc models de furgonetes i autobusos 100 % elèctrics per empreses i requerirà una inversió de 200 milions d'euros per fabricar 60.000 vehicles anuals . La resta de la producció, fins a 40.000 models , seria a càrrec de la mítica marca Ebro. La previsió és començar la fabricació de les cinc furgonetes el 2023 , un cop es tanqui el procés de reindustrialització de Nissan.

Els antics treballadors de Nissan a la Zona Franca recuperaran la feina

El hub d'electromobilitat s'ha compromès a absorbir el 100% de la plantilla que Nissan ha deixat sense feina. Així doncs, el consorci d'empreses donarà una sortida als prop de 1.600 treballadors de l'automobilística que ara mateix estan percebent les prestacions d'atur i que fa any i mig que veuen com s'allarguen les negociacions per trobar un substitut al fabricant japonès.

"Si estem aquí no és per la fàbrica, els robots o les línies d'assemblatge. Estem aquí perquè hi ha més de 1.000 persones que saben fer vehicles", ha remarcat Joan Orús, director general de QEV. "Les oportunitats no són en el lloc sinó en les persones", ha subratllat.