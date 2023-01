9:37

PROTESTES CIMERA | Des de las 9 hores del matí es concentren centenars de persones a la plaça Josep Puig i Cadafalch de Barcelona.

Allà han anat arribant els representants independentistes com l'Assamblea de Nacional de Catalunya (ANC), una de les entitats convocants i entitat que ha llegit un manifest en contra de la cimera hispano-francesa. S'escolten xiulets, càntics com el 'Cant dels Segadors' i tots els participants s'han fet una fotografia de família de la protesta. Els assistents també han demanat "Puigdemont president" o demanant l'amnistia.