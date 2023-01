La manifestació independentista marca la cimera del MNAC

Barcelona acull aquest dijous la XXVII cimera hispano-francesa, amb Pedro Sánchez i Emmanuel Macron encapçalant les dues delegacions. Serà la primera cita d’aquest nivell que se celebra entre ambdós països a Catalunya des de la de Girona fa 15 anys.

Un dels punts més rellevants de l’ordre del dia és el futur corredor energètic H2Med que connectarà la capital catalana amb Marsella per via submarina. En paral·lel s’abordaran les interconnexions terrestres i ferroviàries, així com afers relacionats amb la cultura, l’educació i l’agricultura.

Malgrat tot, l’independentisme considera el fet de triar Barcelona per fer la Cimera com una provocació i ha convocat diferents actes de protesta als voltants del MNAC, a Montjuïc, on se celebrarà la trobada. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es limitarà a donar la benvinguda a les autoritats. Malgrat tot, ERC si serà a les mobilitzacions de l’exterior a través, entre d’altres, del seu líder, Oriol Junqueras.

La visió francesa Henry de Láguerie, corresponsal de Radio France a Barcelona, manté que el president de la Generalitat és molt respectat i té bona relació amb les autoritats franceses. "Tot ha canviat amb l'arribada de Pere Aragonès, amb Quim Torra era molt complicat treballar", ha dit en referència a actes com la cimera hispano-francesa, que ara tenen menys oposició, ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també ha assegurat que els indults als independentistes s'han vist amb bons ulls des de França: "Que estiguin fora de la presó és molt millor per a tothom". 10.42 min De Láguerie: "Tot ha canviat amb Aragonès, amb Torra era complicat" El periodista creu que la cimera hispano-francesa no desencallarà la connectivitat entre Espanya i França: "No s'avançarà molt sobre aquest tema". Malgrat tot, coincideix que Macron està abandonant l'estreta relació amb Alemanya i està cada vegada més a prop de Madrid: "Ha millorat la relació entre Sánchez i Macron. Les coses van en el bon camí".

Crítiques de l’independentisme Junts exigeix al president de la Generalitat que “manifesti” a la trobada que “el procés no s’ha acabat”. De fet, el secretari general de la formació, Jordi Turull, ha postat l’accent en la mobilització convocada per aquest dijous com “un punt d’inflexió” i “una oportunitat” per l’independentisme. També la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha insistit que el fet de triar Barcelona per fer la cimera és "una provocació" i ha retret que Aragonès sigui l'encarregat de donar la benvinguda a les delegacions. Així, l'ha instat a plantejar “l’autodeterminació i el reconeixement de la identitat catalana” a la cimera. Més dur s’ha mostrat la CUP, que acusa el president català “d’avalar el missatge de derrota” assistint com a actor secundari a la trobada i li reclama que cancel·li la seva assistència.

Aragonès només donarà la benvinguda La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmat que el president català, es limitarà a "exercir d'amfitrió" i "donar la benvinguda”, però que la Generalitat espera que s'abordin les qüestions clau per a Catalunya que va traslladar fa dies a Moncloa. L’executiu català ha admès, d'altra banda, que Aragonès no ha rebut cap resposta de Moncloa sobre la carta que va enviar la setmana passada al president del Govern, Pedro Sánchez, en la qual li demanava que en la cimera abordi amb el president gal una llista d'11 punts que inclou infraestructures o l'oficialitat del català en organismes de la UE.

La Moncloa resta importància a la manifestació La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha restat importància aquest dimecres al fet que ERC es manifesti a les portes de la cimera hispano-francesa de Barcelona mentre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, assisteix a la recepció. També el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha insistit que el procés "ha acabat", i malgrat els discursos de les formacions independentistes, "no ho tornaran a fer". Segons Bolaños, la cimera d'aquest dijous a Barcelona va en aquesta direcció, perquè "és una manera de mirar al futur a Catalunya".

Macrodispositiu policial Els Mossos d'Esquadra tenen a punt un macrodispositiu per garantir la seguretat de l'esdeveniment i també el lliure exercici del dret de manifestació. Hi ha diversos actes convocats i que tenen la previsió que siguin reivindicatius però pacífics. Es recorda que es tracta d'una cimera amb dos caps d'estat i en un moment d'alerta terrorista 4. En tot cas, fonts policials descarten moviments extraordinaris per la frontera i no consideren el reforçament d’efectius en aquest àmbit. En el macrodispositiu de Barcelona hi participaran els diferents cossos policials i hi haurà restriccions al trànsit. Entre els serveis participants es troben els de subsòl, la unitat canina, la de mobilitat, la de seguretat ciutadana o els drons. A més, la policia catalana es coordina amb la resta de policies estatals, com es fa en altres cimeres d'aquestes característiques.