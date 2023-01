01:26

El president de la Generalitat serà a l'acte de benvinguda de la cimera entre Espanya i França, però no participarà en les reunions posteriors.

Pere Aragonès confia a poder parlar breument amb el president francès, Emmanuel Macron, així com amb el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, aprofitant la cimera del MNAC d'aquest dijous. El president català, de moment, limitarà la seva participació en una benvinguda i no participarà de les reunions posteriors. Ara bé, Aragonès insisteix a defensar el seu paper advertint que "els enemics de les institucions catalanes estarien encantades" que fos el govern espanyol qui fes d'amfitriona de la cita. El president de la Generalitat també ha recordat la petició per carta a la Moncloa, en què demanava que en la cimera abordi amb el president gal una llista d'11 punts que inclou infraestructures o l'oficialitat del català en organismes de la UE | LAURA HERRERO