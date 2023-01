"Tot ha canviat amb Aragonès, amb Torra era complicat"

Henry de Láguerie, corresponsal de Radio France a Barcelona, diu que el president de la Generalitat és molt respectat i té bona relació amb les autoritats franceses: "Tot ha canviat amb l'arribada de Pere Aragonès, amb Quim Torra era molt complicat treballar", ha dit en referència a actes com la cimera hispano-francesa, que ara tenen menys oposició, ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, també ha assegurat que els indults als independentistes s'han vist amb bons ulls des de França: "Que estiguin fora de la presó és molt millor per a tothom". El periodista parla dels temes clau que es tractaran a la cimera hispano-francesa, com el gasoducte entre Barcelona i Marsella o les connexions ferroviàries. Creu que la cimera hispano-francesa no desencallarà la connectivitat entre Espanya i França: "No s'avançarà molt sobre aquest tema". I conta que França està abandonant l'estreta relació amb Alemanya: "Ha millorat la relació entre Sánchez i Macron. Les coses van en el bon camí", ha dit sobre les relacions entre Espanya i França.