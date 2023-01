01:21

Barcelona acull la XXVII cimera hispano-francesa encapçalada pels presidents Pedro Sánchez i Emmanuel Macron respectivament.

El president de la Generalitat Pere Aragonès farà d'amfitrió en la salutació inicial, però no participarà en les reunions com és habitual.

A les portes, del MNAC, hi ha convocada una manifestació independentista sota el lema "Aquí no s'ha acabat res, independència països catalans, prou repressió". La Moncloa espera que la manifestació independentista no eclipsi la cimera hispanofrancesa a la qual donen molta importància.

Espanya i França signaran un tractat d'amistat i cooperació que rebrà el nom de Barcelona. S'inclouran nou capítols, l'últim sobre els passos fronterers (encara n’hi ha 8 de tancats i el govern espanyol espera que es reobrin). També s’abordarà l’estat de les interconnexions energètiques i ferroviàries. Aquestes són dues de les qüestions que Aragonès va demana per carta - sense resposta - a Pedro Sánchez a què s'abordessin en la cimera. La Moncloa assegura que la majoria s'inclouen, també l'ús del català a la Unió Europea | Laura Herrero