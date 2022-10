Què és el BarMar, el nou corredor submarí d'energia verda?

El projecte del gasoducte MidCat es queda com a simple esbós per ser substituït per un nou corredor d'energia verda, en principi menys contaminant que l'anterior. Aquest corredor, que rep el nom de BarMar, suposarà instal·lar una canonada d'uns 400 km al mar Mediterrani entre Barcelona i Marsella per unir la península Ibèrica. Un canvi que han celebrat els tres països implicats, França, Espanya i Portugal.

Corredor d'energia verda: connecta Barcelona i Marsella

Tots els detalls d'aquest nou corredor es donaran a conèixer a principis de desembre, però ja se sap que aquesta canonada submarina permetrà transportar hidrogen verd i gas. Alejandro Núñez-Jiménez, investigador sènior de Política Energètica de l'Institut Federal de Tecnologia de Zuric, ha afirmat al 24 hores d'RNE que "el BarMar és una excel·lent notícia per a la transició energètica".

El Port de Barcelona serà el punt de partida de la canonada verda cap a Marsella. Ho ha confirmat la ministra Teresa Ribera, que ha explicat que el nou gasoducte pot trigar "5, 6 o 7 anys" a construir-se. El Port és la porta d'entrada de gas liquat del sud d'Europa. Un enclavament estratègic perquè Europa no depengui tant del gas rus. Al port hi ha la planta d'Enagás, que és la terminal amb més capacitat d'emmagatzematge de gas liquat de tota Europa.

Projecte pioner Joan Puertas, president del grup de treball d'Energies Primàries de la Comissió d'Energia d'Enginyers Industrials de Catalunya, ha assenyalat al Cafè d'Idees que aquest corredor és un projecte pioner: "No existeix una referència d'una canonada que transporti hidrogen submarí amb una distància com la que vol cobrir el BarMar". En aquest sentit, ha afirmat que "és una manera que tothom guanyi". D'altra banda, Núñez-Jiménez destaca la capacitat del BarMar de connectar Europa i celebra que aquest avenç permet que sigui menys costós "aconseguir un sistema baix en emissions". En aquesta línia s'ha expressat Puertas, que defensa que el nou projecte de corredor d'energia verda no suposa cap problema pels nostres mars. Això sí, destaca que serà més car que el MidCat.