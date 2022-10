El Port de Barcelona és el punt de partida, la sortida natural, de la canonada verda cap a Marsella. Ho ha confirmat la ministra Teresa Ribera. Per què? Doncs per què és la porta d'entrada de gas liquat del sud d'Europa. Un enclavament estratègic perquè Europa no depengui tant del gas rus... Cada setmana arriben a Barcelona vaixells carregats de metà majoritàriament dels Estats Units. Al port hi ha la planta d'Enagás, que és la terminal amb més capacitat d'emmagatzematge de gas liquat de tota Europa.