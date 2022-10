El projecte del Midcat finalment no arribarà a port. Almenys, no tal com estava previst, sinó que se substituirà per un corredor d'energia verda que unirà Barcelona i Marsella. Així ho ha explicat el president del Govern, Pedro Sánchez, des de Brussel·les, on s'ha reunit amb el president portuguès, Antonio Costa, i el president francès, Emmanuel Macron, per parlar sobre aquesta connexió.

01.20 min Pere Aragonès celebra el nou 'corredor d'energia verda' amb França | Laura Herrero

Un acord alternatiu que implica deixar enrere la idea d'un gasoducte travessant els Pirineus des de Girona a França per crear una canonada submarina que podrà transportar hidrogen verd i gas. És un projecte nou del qual encara es coneix molt poc. Els detalls sortiran a la llum el 8 i 9 de desembre. Aquesta nova canonada que substitueix el Midcat significarà, en principi, menys afectació mediambiental al territori.

Aquesta reunió es produeix de forma prèvia a la cimera que els 27 celebren aquest dijous i divendres per aprovar mesures que permetin abaratir el preu de l'energia.