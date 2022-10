01:03

L'ajuntament d'Hostalric i les entitats ecologistes sseguren que s'està venent gat per llebre amb l'alternativa al MidCat.

L'ajuntament d'Hostalric, el municipi gironí fins on arribava el MidCat, i les entitats ecologistes valoren positivament que s'hagi desestimat el projecte tal com estava plantejat, però asseguren que s'està venent gat per llebre amb l'alternativa proposada, el BarMar | Maria Huguet