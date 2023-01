L'actualitat d'aquest dimecres passa per la reunió de la Generalitat amb el sector del taxi per intentar abordar les reclamacions contra les plataformes de VTC que no respecten la tarifa regulada.

Espanya i França preparen la cimera que se celebrarà aquest dijous a Barcelona. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, encara no ha tingut resposta per part de l'Elisi a la seva petició per poder tractar algunes qüestions que afecten Catalunya amb Macron.

A les portes de la Vaga de Sanitat, Educació i d'Estudiants dels 25 i 26 de gener, els principals sindicats implicats fan públic el manifest conjunt i anuncia les properes accions.

El Govern prepara noves restriccions d'aigua que poden arribar a afectar el consum domèstic o el rec si no plou d'aquí al mes d'abril.