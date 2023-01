9:39

VAGA TAXISTES | Un centenar de taxistes comencen a concentrar-se a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona des d'on començaran una marxa lenta cap a les 10:30 cap al Parlament.

Protesten amb una marxa lenta per demanar al Govern que posi límits a les plataformes com Free Now, Uber i Bolt | @SergiMolera @RTVECatalunya @cafedidees_rtve



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 17, 2023

La marxa convocada per Elite amb altres sindicats per demanar al Govern de la Generalitat que posi límits a les plataformes com Free Now, Uber i Bolt.