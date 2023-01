Franc Cortada: "Gravar la riquesa ha de ser una obligació"

Franc Cortada critica que les elits no estan prou gravades: "Gravar la riquesa ja no pot ser una opció, ha de ser una obligació". El director d'Oxfam Intermón ens parla de l'Informe anual de desigualtat que presenten coincidint amb el Fòrum Econòmic Mundial de Davos 2023: "D'aquestes crisis han sortit perdedors, però també guanyadors", destaca. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana al govern que tiri endavant un pacte de rendes, el que considera "una part molt important de la solució". Assenyala que la inflació actual respon a que s'ha "disparat la cobdícia i l'avarícia" de les grans empreses, i que "hi ha hagut una desigualtat sobre la desigualtat". I confia que el Fòrum de Davos comenci a posar fil a l'agulla per buscar solucions: "Espero que hi hagi impostos de solidaritat i que es persegueixi l'evasió fiscal"