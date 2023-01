Uns 3.000 taxistes, segons càlculs d'Élite Taxi, han recorregut la Gran Via de Barcelona en una nova marxa lenta per protestar contra plataformes VTC, com Bolt i Uber, i multinacionals com Free Now, a qui acusen de no complir amb la normativa de tarifa regulada. La protesta, convocada per Élite Taxi i el Sindicat del Taxi de Catalunya, s'ha encetat al voltant de les 10:30 h a Plaça Espanya.

Paral·lelament, uns 200 vehicles del sector de les VTC tradicionals també ha alçat la veu aquest dimarts a la capital catalana per defensar el seu model de mobilitat. Demanen un codi regulatori propi i argumenten que no poden estar sota el mateix reglament que el taxi, perquè "no són iguals". A més, el sector denuncia que des de la irrupció de plataformes com Uber, Cabify o Bolt, els xofers d'acompanyament han quedat relegats i perjudicats.

Els taxis, contra Uber i Free Now Els taxistes de Barcelona han tornat a sortir al carrer per fer soroll contra les plataformes VTC, com Uber i Free Now, a qui acusen de voler alterar els preus de les tarifes regulades per l'IMET. Pels taxistes, "la tarifa regulada és el més sagrat que té el taxi", i així ho ha deixat clar el portaveu del sindicat convocant, Tito Álvarez, abans de començar la marxa. La comitiva ha enfilat la Gran Via fins a Plaça Catalunya, on s'han aturat uns minuts per fer sonar els clàxons sota les oficines de Free Now a Barcelona. La marxa ha acabat al parc de la Ciutadella, on es troba el Parlament. Els responsables de les organitzacions, Élite Taxi i l’STAC, volien reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès i amb el conseller de Territori, Juli Fernández, però no els han rebut. Ara, decidiran en assemblea si convoquen o no més mobilitzacions. Álvarez afirma a TVE que podrien tallar la ronda o plantar cotxes a Via Laietana. Aquesta no és l'única mobilització del sector, ja que ja han sortit diverses vegades al carrer. L'última va ser el 18 de maig del 2022 per demanar a la Generalitat que s'establís un marc legal que protegís la proporció entre les VTC i els taxis després de la finalització del decret Ábalos. Amb tot, han deixat la porta oberta a possibles mobilitzacions durant el congrés audiovisual ISE, que tindrà lloc a principis de febrer.