Centenars de taxistes es manifesten a Barcelona

Centenars de taxistes s'han concentrat aquest dijous a Barcelona davant la seu de la Comissió Nacional dels Mercats de la Competència (CNMC) per exigir la dimissió de la presidenta de l'organisme, Cani Fernández, i protestar contra les pràctiques irregulars d'Uber.

Durant la protesta els taxistes han llançat i escampat bitllets amb la cara de Fernández impresa davant la porta de l'edifici de la CNMC. Una de les principals reivindicacions dels sindicats del sector és que Fernández no s'hagi inhibit en l'expedient sancionador que l'Autoritat Catalana de Competència (ACCO) té obert contra Élite Taxi i Taxi Project, i on la CNMC està convocada. Tito Álvarez ha explicat aquest dijous que la sanció que podria caure sobre els dos sindicats, a qui acusen de “boicot i pràctiques anticompetitives”, podria arribar fins als 2 MEUR.

En la concentració, Álvarez també ha anunciat que el sector està estudiant possibles accions legals contra Uber. El portaveu d'Elite Taxi ha afirmat que tant ell com altres membres del sector han estat víctimes de “denúncies, cartes anònimes i amenaces” per part de la plataforma.

El sector acusa Uber "d'organització criminal i mafiosa" i afirmen que l'ACCO està ajudant la plataforma "a intentar fer callar els taxistes". "Exigim a l'ACCO que no es deixi influir, que ens deixin viure als petits autònoms i que protegeixin un servei públic com és el taxi", ha reclamat Álvarez. El portaveu ha insistit a demanar que "es tanqui immediatament l'expedient sancionador" de l'ACCO.

La mobilització no implicarà una aturada del servei del taxi, tot i que preveu tallar l'avinguda Diagonal a l'altura de Glòries.

Ubergate

Pocs dies després que Uber anunciés el seu retorn a Barcelona com a servei VTC amb una flota d’uns 200 cotxes, una investigació periodística internacional ha revelat com l'empresa de mobilitat va exercir pressions contra diversos governs europeus, entre ells el de Catalunya i Espanya, per afavorir la seva implantació.

Les informacions, filtrades a mitjans com The Guardian, apunten que l'estratègia de la companyia també va passar per aprofitar les protestes del sector del taxi, en especial a Barcelona l'any 2014, per presentar-se com a víctimes de violència dels taxistes i guanyar-se l'opinió pública. L'objectiu era forçar canvis legislatius que avalessin la seva arribada al nostre país. Segons aquestes filtracions, directius d'UBER haurien dit textualment que "seria potent tenir fotos d'actes violents de les protestes de Barcelona".

Les dades extretes de converses filtrades situen fins a 130 càrrecs polítics internacionals a la diana d'Uber, entre ells, el president francès, Emmanuel Macron; l'excomissària de la Unió Europea Neelie Kroes; l'ex-primer ministre irlandès Enda Kenny; l'ex-primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, i l'exministre d'Hisenda del Regne Unit George Osborne, que haurien ajudat Uber a entrar als mercats dels seus països adaptant la legislació.

Les revelacions han tornat a posar al sector del Taxi a Barcelona en peu de guerra, una vegada aparcades les mobilitzacions després que el Govern donés el vistiplau a la nova regulació del servei de vehicles amb conductor.