Aprovat el decret llei que regula les VTC

El Consell Executiu ha aprovat aquest dimarts el nou decret llei per regular els vehicles de transport amb conductor (VTC), que permetrà que puguin continuar prestant serveis urbans a Catalunya a partir del 30 de setembre. El decret tindrà una vigència de dos anys, prorrogables a dos més. El Govern calcula que "més de la meitat" dels actuals 1.500 VTC en actiu a Catalunya compleixen ja els nous requisits que imposa la normativa.

"Els que no compleixin s'hauran d'adaptar", ha confirmat la directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius. L'aprovació del decret al Parlament arriba després de l'acord entre el Govern i el PSC i que va comptar amb l'aval per unanimitat dels socis d'Élite Taxi. Un acord que el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, va qualificar de "just, històric i equilibrat".

Ara, un cop el decret està aprovat pel Govern, el Parlament té un mes per a convalidar-lo.

Quins són els requisits? El nou text s'ha elaborat en el marc del decret Ávalos, que acaba el 29 de setembre i que deixa en mans de les comunitats autònomes la regulació en aquest àmbit. El nou decret garanteix que els VTC puguin continuar circulant, però endureix els requisitis i les sancions, allunyant-se dels models de Madrid o Andalusia. Entre els aspectes que inclou el decret, hi ha: La precontractació dels serveis amb almenys 15 minuts d'antelació.

L'enduriment de les sancions per als vehicles que operin a Barcelona amb llicències d'altres punts de l'Estat.

Els conductors hauran de disposar de dos anys de carnet com a mínim.

El vehicle haurà de portar com a mínim un any vinculat a la llicència.

Hauran de ser vehicles d'almenys 4,90 metres de longitud (alta gamma).

Disposar d'una assegurança idèntica a la dels taxis El decret del Govern per regular les VTC posa en peu de guerra els taxistes Així, de les 4.000 llicències actuals es calcula que en quedaran poc més de 1.000, apropant-se així a la ràtio 1/30, ja que hi ha uns 15.000 taxis. Seguiran funcionant sense problemes els VTC que operen per a empreses, casaments o funerals. Els que vulguin treballar per a particulars i tenir llicència els propers dos anys a partir de la convalidació del decret, renovables dos més, ja l'han de tenir actualment i no tenir cap sanció administrativa prèvia.

Sancions de fins a 6.000 euros El règim sancionador també s'actualitza amb el nou decret llei i preveu multes que van dels 201 als 6.000 euros. Per aquells VTC que treballin amb una autorització de fora de Catalunya o que no respectin el temps de 15 minuts entre la contractació i la prestació del serve, el text preveu sancions de fins a 2.000 euros i la immobilització del vehicle. Hi haurà igualment sancions de fins a 4.000 euros i la immobilització del vehicle per als VTC que recullin clients sense contractació prèvia o que circulin a la recerca de clients. I les multes podran arribar als 6.000 euros en el cas de treballar sense autorització.