Els taxistes rebutgen el decret que prepara la Generalitat per regular la circulació dels vehicles amb conductor un cop s'acabi la vigència del decret Ábalos, al setembre. El sector reclama que es mantingui la proporció d'una llicència d'VTC per cada 30 taxis, mentre que el decret del Govern no preveu limitacions a aquest tipus de vehicles. En aquest sentit, els taxistes creuen que la regulació que proposa l'executiu aboca el sector a la precarietat i, per això, amenacen amb noves mobilitzacions.

Des de l'Ajuntament de Barcelona, la regidora de Mobilitat, Laia Bonet, s'ha sumat a les crítiques i ha afirmat que la proposta "no es pot validar de cap manera". El Govern, per la seva banda, assegura que sí que hi haurà limitacions a les llicències de les VTC. La portaveu del Govern ha respost a les demandes dels taxistes i ha dit que el decret que està elaborant "va en la línia amb el que ja existeix".

Tornaran a col·lapsar la Gran Via El sector del taxi amenaça amb noves mobilitzacions si el decret que està preparant la Generalitat tira endavant. El portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, ha afirmat que el sector "està molt emprenyat" amb l'esborrany del decret del Departament de Territori, ja que les mesures que el Govern està plantejant "van en contra del sector". Els taxistes convoquen una vaga total el 18 de maig Les associacions de taxis tenen previst reunir-se aquest dimecres amb el Departament de Territori per negociar el contingut del text. Si el resultat final no els convens, iniciaran "mobilitzacions que acabaran amb una aturada indefinida" a partir de l'11 de juliol. Una protesta que, assegura, inclourà una plantada de taxis a la Gran Via, com ja va passar el 2018. D'altra banda, el portaveu també ha alertat que el PSC i ERC no donaran suport a "cap mesura que vagi en contra del sector públic del taxi". El text també té el rebuig de l'Institut Metropolità del Taxi, al capdavant del qual es troba la regidora de Mobilitat, Laia Bonet, qui ha demanat a l'Executiu que elabori una altra fórmula treballada "més a fons".

Hi haurà restriccions, segons el Govern El Govern, per la seva banda, s'ha intentat desfer de les crítiques i ha defensat que el nou decret "mantindrà les limitacions respecte a les VTC". La portaveu de la Generalitat, Patricia Plaja, ha explicat que ja s'estan fent contactes a "nivell tècnic" amb el sector del taxi i que "se'ls mantindrà informats". “��️ El Govern prepara un nou decret sobre les #VTC per abans que acabi l'estiu.



