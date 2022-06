01:20

El Govern prepara un decret llei per garantir que les empreses VTC puguin continuar prestant servei a partir de l'1 d'octubre, quan cau la moratòria estatal.

La Generalitat prepara un decret llei per garantir que les empreses VTC puguin continuar prestant servei a partir de l'1 d'octubre, quan cau la moratòria del govern espanyol. Una mesura que no agrada gens al servei del taxi.

Segons fonts de govern, el que no farà l'executiu és reduir les llicències de VTC, tal com vol el sector del taxi, que demana limitar un VTC per cada 30 taxis. Per aquest motiu, els taxistes ja han amenaçat amb mobilitzacions. L'Ajuntament de Barcelona tampoc no està satisfet amb la proposta del govern.

La Generalitat assegura que actualment hi ha lloc per a taxis i VTC. El que sí que mantindrà és l'obligació que el servei de VTC s'hagi de contractar 15 minuts abans, a través de l'aplicació. El departament de territori ha convocat per aquest dimecres a la tarda al sector del taxi per atendre les seves reivindicacions. Mentrestant, el govern negocia amb els grups parlamentaris per ratificar en els pròxims dies aquest decret | Mar Garcia