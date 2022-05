Els taxistes convoquen una vaga total el 18 de maig

El sector del taxi a Catalunya ha convocat una aturada total el dimecres 18 de maig a Barcelona, acompanyat d'una marxa lenta. Els taxistes, recolzats per l'associació Élite Taxi, el Sindicat del Taxi de Catalunya i l'Agrupació Taxi Companys, protesten en contra dels Vehicles de Transport amb Conductor (VTC) i reclamen que s'estableixi un marc legal que protegeixi la proporció entre aquests i els taxis. Es preveu que la protesta sigui massiva pel gran suport de les organitzacions del sector a l'aturada.

“�� Els taxistes anuncien una aturada el 18 de maig per exigir que s'apliqui la proporció d'una VTC per cada trenta taxis | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/rqOkSI4IvR pic.twitter.com/DeI6o5Rf27“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 13, 2022

La marxa lenta es farà des de les 10 a les 14 hores i començarà a la Gran Via amb el carrer de Balmes, acabant al Parlament de Catalunya. Segons el portaveu d'Élite Taxi, Tito Álvarez, "el model Ayuso" no funciona a Catalunya i ha demanat una resposta "clara" de totes les formacions polítiques. És la segona protesta del sector en dos mesos, ja que el passat 23 de març van convocar una aturada per l'encariment dels carburants.

Una VTC per cada 30 taxistes Els taxistes tornen a sortir al carrer per exigir que es mantingui la proporció d'una VTC per cada 30 taxistes en el decret llei que prepara la Generalitat. Álvarez ha detallat que, ara com ara, no tenen "una resposta clara" sobre el posicionament del Govern i ha recordat que el 29 de setembre d'aquest any finalitzen els quatre anys de moratòria del decret Ábalos. Aquest decret, en vigor des del 2018, va prohibir les llicències VTC a realitzar trajectes urbans després de la seva finalització. Marxa lenta dels taxistes contra el retorn d'Uber a Barcelona MARC GUASCH En aquest sentit, Élite Taxi demana a la Generalitat que compleixi aquesta normativa i que no apliqui "el model Ayuso", fent referència al fet que la presidenta de la Comunitat de Madrid "legalitzarà gairebé 9.000 VTC". Els taxistes insten el Govern català a "aprofitar aquesta oportunitat per posar fi al conflicte" i afirmem que no entendrien que "la Generalitat elaborés un pla per aniquilar el taxi".