L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat el desplegament de gairebé 200 microparades de taxi per reduir els desplaçaments dels taxis buits i minimitzar, així, els problemes de trànsit. També pretén reduir la contaminació a la ciutat i estalviar combustible. Així, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha destacat que a partir d'ara els barris que no tenien cap parada, en disposaran d'una.

En total, el desplegament preveu la instal·lació de 191 microparades abans d'acabar l'any, que se sumaran a les 273 que ja existeixen. Encara que els taxis podran continuar circulant per la ciutat i parar-se a mà alçada, l'objectiu és que els usuaris s'habituïn a agafar els taxis en les parades o microparades. Collboni, ha afirmat que es tracta d’una mesura “molt ambiciosa”.

On estaran situades les microparades?

Cadascuna de les microparades tindrà de dues a quatre places on podran estacionar els taxis i estaran situades a tots els barris de la ciutat. "Volem acostar el servei de taxi a la ciutadania i per a acostar-lo la millor manera és donar certesa sobre en quin punt es poden trobar", ha dit la consellera de Mobilitat, Laia Bonet.

La ubicació s'ha pactat amb el sector del taxi i pretén que entre aquestes parades hi hagi la menor distància possible. Ja hi ha 8 habilitades: