00:59

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el desplegament de 191 microparades de taxi per reduir els problemes de trànsit i la contaminació a la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat el desplegament de 191 microparades de taxi per reduir els problemes de trànsit i la contaminació a la ciutat.

Un taxi buit circulant per Barcelona és una imatge habitual de la ciutat, ja que el 60% del servei d'un taxista es produeix conduint sense cap client: el que equival a 120 quilòmetres diaris per taxi.

Per això, l'Ajuntament desplegarà 191 microparades on des de 2 fins a 4 taxis podran esperar a nous clients sense estar circulant per la ciutat.

Les 191 microparades se sumaran a les 273 parades normals que ja existeixen. I amb un total de gairebé 500 parades a Barcelona, s'evitarà que els taxistes circulin buits en cerca de clients: reduint així el malbaratament de benzina i els problemes de trànsit de la ciutat | Guillem Vives