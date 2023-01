8:20

VAGUES SANITAT I EDUCACIÓ | Si finalment no s'arriba a cap acord, és previst que demà coincideixin tres vagues: de metges, de mestres i de taxistes de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La Generalitat ha fixat els serveis mínims per a la vaga de sanitaris en un 25 % de la plantilla als CAPS, a les escoles hi haurà un docent per cada tres aules, i per la seva banda, els taxistes de Barcelona volen col·lapsar la Gran Via col·locant-hi 5.000 vehicles.