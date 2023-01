L'actualitat d'aquest dilluns passa per fred a tot arreu i neu al Pirineu i que s'allargarà tota la setmana. Les matinades, amb temperatures per sota dels zero graus, fan perillar les collites.

Setmana de mobilitzacions del sector sanitari, educatiu i de taxistes a Catalunya. El sindicat majoritari Metges de Catalunya anuncia més jornades de vaga per l'1, 2 i 3 de febrer, a més de la ja convocada pels propers 25 i 26 de gener.

A aquesta darrera s'han acabat sumant també els taxistes. Han trencat les negociacions amb la Generalitat després d'assabentar-se que estan vigents quasi 1.200 llicències VTC que desconeixien encara amb un any de vigència.