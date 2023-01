Els Gaudí certifiquen un any inoblidable per 'Alcarràs'

La quinzena edició dels XV Premis Gaudí han posat nota aquest diumenge al bo i millor de la producció cinematogràfica catalana de l'any 2022.

L'Acadèmia del Cinema Català ha rubricat l'èxit d''Alcarràs' i l'ha coronada com a millor pel·lícula de l'any. La cinta de Carla Simón ha estat la guanyadora d'una nit en la qual també s'ha emportat l'estatueta a millor direcció, guió original, direcció de producció i el Premi del Públic.

El protagonisme l'ha compartit amb 'Pacifiction', d'Albert Serra, que ha recollit el Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana, a més del de direcció artística i fotografia. 'Un año, una noche' s'ha erigit amb cinc guardons, entre ells, el de millor muntatge i guió adaptat.

El palmarès també ha fet espai per a 'Suro', amb la millor direcció novella per Mikel Gurrea i distincions per als seus protagonistes, Vicky Luengo i Pol López.

Els premis han estrenat enguany tres categories i per tercera vegada hi havia més dones nominades que homes. La cerimònia ha estat marcada per la mort d'Agustí Villaronga i conduïda per Llum Barrera des del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Les cintes triomfadores 'Alcarràs', de Carla Simón, ha guanyat el premi Gaudí a la millor pel·lícula. La cineasta ha pujat de nou a l’escenari després de rebre el guardó a millor directora, un reconeixement que ja va guanyar fa cinc anys per ‘Estiu 1993’. Vencedora de l'Os d'Or de la Berlinale, 'Alcarràs' s’endinsa en la pèrdua d'un model de vida familiar basat en l'agricultura. El preu de la fruita, l'especulació i les energies renovables fan de motor d'un film que interpreten actors no professionals. La cinta de Simón també ha sumat tres premis més, entre els quals el Gaudí al millor guió original. La nova pel·lícula d’Albert Serra, ‘Pacifiction’, ha rebut el premi Gaudí a la millor pel·lícula en llengua no catalana. La cinta se situa en una illa de Tahití, a la Polinèsia Francesa, on hi viu un representant de l'estat francès. Entre els representats polítics i l'estrat social més baix dels ciutadans, la trama pren el pols d'una població local en la qual hi pot desfermar-se la ira en qualsevol moment. 'Cinco lobitos', debut en el llargmetratge de la directora basca Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzada per Laia Costa, ha guanyat el premi Gaudí a la millor pel·lícula europea. Estrenada mundialment a la secció Panorama de la Berlinale 2022, 'Cinco lobitos' és un film intimista que parla de "les primeres maternitats, de les relacions amb els pares i les dinàmiques familiars i emocionals, i del concepte de cuidador". Isabel Coixet ha rebut el Gaudí al millor documental per ‘El sostre groc’. Es tracta d'una cinta que indaga en la denúncia d'abusos a l'Aula de Teatre de Lleida. Un viatge "sanador" per a les víctimes, que tenien entre 13 i 19 anys, que posa el focus en l'abusador i que inclou vídeos i fotos de l'època. I ‘Tadeu Jones 3. La taula maragda’, dirigida per Enrique Gato, ha aconseguit el Gaudí a la millor pel·lícula d'animació. No ha estat cap sorpresa perquè, de fet, el nou film de la saga era l’única cinta que optava al guardó en aquesta categoria.

Interpretacions de cine Pel que fa a les interpretacions, doble guardó per 'Suro'. Vicky Luengo i Pol Pérez, s’han emportat els premi Gaudí a la millor protagonista femenina i masculina, respectivament. A la cinta dirigida per Mikel Gurrea, Luengo es posa en la pell d’una noia que deixa la ciutat amb la seva parella, interpretada per Pérez, i tots dos es traslladen a viure enmig del bosc per reactivar una explotació de suro i tirar endavant una nova vida. D'altra banda, Ángela Cervantes s’ha emportat el premi Gaudí a la millor actriu secundària per ‘La maternal’, el segon llargmetratge de Pilar Palomero. L’actriu interpreta al film el paper de la jove mare de la Carla, protagonista de la cinta. ‘La maternal’ és un clam per trencar els prejudicis sobre la maternitat adolescent a partir del procés personal de la Carla, una adolescent de 14 anys embarassada. Precisament, l'actriu que encarna aquesta adolescent, Carla Quilez, s'ha emportat el guardó a la millor interpretació revelació, una categoria que s'estrenava en aquesta edició i que ha estat un dels més emotius. Quílez ja va ser una de les grans sorpreses del darrer Festival de Sant Sebastià en guanyar la Concha de Plata ‘ex aequo’ a la millor interpretació protagonista. Alex Brendemühl ha rebut el Gaudí al millor actor secundari per ‘Historias para no contar’, la pel·lícula de Cesc Gay. L’actor protagonitza una de les històries d’aquesta comèdia urbana constituïda a partir d’un conjunt de relats breus en els quals s'hi exposen situacions que un voldria oblidar.

Gaudí d'Honor per Jaume Figueras Qui menys nervis ha patit durant la cerimònia ha estat Jaume Figueras, que ja sabia que rebria el Gaudí d'Honor. El que ha estat una sorpresa per ell i per l'audiència és que qui l'ha entregat ha estat la que durant molts anys va ser companya als platós de televisió, Ana García Siñeriz. Figueras també s'ha sumat al condol per la mort d'Agustí Villaronga. Amb el guardo, l'Acadèmia ha reconegut la trajectòria de Figueras com a cronista de cinema, a través de la qual "ha contribuït com pocs a la generació de vocacions cinematogràfiques del país", i la "visió lliure i apassionada com a programador i artífex d'un circuit de cinemes"