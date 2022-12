· Millor pel·lícula de l'any: 'Triangle of sadness', de Ruben Östlund (Suècia, Alemanya, França, Regne Unit)

· Millor director: Ruben Östlund, 'Triangle of sadness', (Suècia, Alemanya, França, Regne Unit)

· Millor comèdia: 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa (Espanya)

· Millor actor: Zlatko Buric, per 'Triangle of sadness' (Suècia, Alemanya, França, Regne Unit)

· Millor actriu: Vicky Krieps, per 'Corsage' (Àustria, Luxemburg, Alemanya, França)

· Millor guió: Ruben Östlund, 'Triangle of sadness' (Suècia, Alemanya, França, Regne Unit)

· Millor curtmetratge: 'Granny's sexual life' (Eslovènia-França)

· Millor documental: 'Mariupolis 2', de Mantas Kvedaravicius (Ucraïna)

· Premi Revelació de la Federació Internacional de la Crítica, FIPRESCI: 'Small body', Laura Samani (Itàlia, Eslovènia)

· Premi Eurimages a la coproducció: al conjunt de cineastes d'Ucraïna

· Premi d'Honor al conjunt de la carrera: Margarethe von Trotta (Alemanya)

· Premi Especial a la contribució al cinema: Elia Suleiman (Nazaret, Palestina)

· Premi Especial a la innovació cinematogràfica: Marco Bellocchio (Itàlia)