D’on provenen els préssecs, nectarines i paraguaians que es reparteixen arreu del món? Lleida és líder europea i principal productora de fruites de pinyol mundial. Hi ha 20.000 hectàrees dedicades al cultiu, que cada any dona gairebé 400.000 tones de fruita. Una petita part es queda a casa, i la resta es reparteix dins i fora del continent.

La província catalana és el lloc ideal pel cultiu de l’arbre fruiter. Com que Lleida està a prop dels Pirineus, té aigua assegurada per regar i cultivar. A més, les circumstàncies climatològiques fan que a l’estiu faci molta calor i a l’hivern molt fred, fet que permet que la fruita creixi de primera categoria. Sabies que la boira és molt beneficiosa pels arbres fruiters? Ajuda que descansin a l’hivern i així el fruit és de més qualitat.

La fruita de pinyol a Alcarràs

L’actriu Sílvia Abril visita Alcarràs al programa “La Recepta Perduda”, disponible a RTVE Play Catalunya, per cuinar caragols amb l’ajuda d’en Jordi Pujol, d'un dels protagonistes de la pel·lícula “Alcarràs” dirigida per Carla Simón. El municipi situat a la comarca del Segrià, no només és conegut pels seus caragols i el famós llargmetratge, sinó també pel cultiu de fruites de pinyol com el préssec, el paraguai, la nectarina, la cirera i l’albercoc.

Segons Sergi Balué, pagès d’Alcarràs, l’ofici de pagès ha evolucionat molt al llarg dels anys. Actualment, el procediment i les eines són molt més tecnològiques, tot i que la fruita encara es cull manualment, perquè és un tractament molt delicat.

Gràcies a la tecnologia han aconseguit millorar la qualitat dels productes dels seus productes i, a la vegada, la qualitat de vida dels pagesos. Canviar l’ordre per enllaçar amb la següent idea: la qualitat de vida dels pagesos i la qualitat dels productes. Per exemple, els agricultors adapten les nectarines al gust dels clients, renovant varietats perquè siguin més dolces, cruixents i duradores. Sabies que hi ha més de 500 varietats d’aquesta fruita, i cada any se’n descobreixen 60 noves?