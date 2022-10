Sílvia Abril ha descobert a 'La Recepta Perduda' que al mar de la Barceloneta es pot trobar el mateix que a la Costa Brava. Cercant la recepta del suquet de peix, la presentadora s'ha topat amb Andrea Camposada, una biòloga marina que assegura que la platja més popular de Barcelona no és només de sorra i aigua.

"L’aigua de la Barceloneta és transparent i té molt bona visibilitat per a descobrir el fons marí", assegura l'experta. Tot i això, té un gran impacte de l’ésser humà i es poden trobar una gran quantitat de plàstics i microplàstics, però alhora podem veure una gran biodiversitat marina.

Per demostrar-ho, Andrea Camposada ha proposat a l'actriu i humorista catalana fer una sortida de snorkel per les proximitats de la platja. "El fascinant és veure com interactuen entre ells. He vingut a la Barceloneta a fer suquet de peix i he descobert un tresor", reconeix la presentadora.