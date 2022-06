'La recepta perduda' recupera la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. Està produït per RTVE Catalunya, amb la col·laboració de Sidecar Media.

RTVE Catalunya comença el rodatge de la segona temporada de 'La recepta perduda'. L'actriu Sílvia Abril torna a agafar la bicicleta per voltar per Catalunya i rescatar de l'oblit les receptes que han donat identitat als pobles catalans. La primera temporada, que es va poder veure el primer trimestre del 2022, va triomfar entre l'audiència catalana.

Sílvia Abril prepara cim i tomba a Tossa de Mar rtve catalunya

Llibreta en mà, Sílvia Abril torna a recórrer la geografia catalana buscant la flaire de la cuina de les nostres àvies. Els rodatges de la segona temporada, que van arrencar la setmana passada a Caldes de Montbui, passaran per les localitats de l'Ametlla de Mar, Girona, Tossa de Mar, Alcarràs i el barri de la Barceloneta, entre altres, on Sílvia Abril aprendrà a cuinar àpats tan tradicionals com els fideus a la cassola, el cim i tomba, els cargols a la llauna, el xuixo i el butxi de tonyina.

Sílvia Abril en bicicleta a 'La recepta perduda' RTVE CATALUNYA

La primera temporada de 'La recepta perduda' va fer voltar Sílvia Abril per la Garrotxa, l'Alt Camp, l'Empordà, i el Baix Llobregat, entre altres comarques, on va conèixer les receptes de plats com ara l'escudella de blat de moro escairat, el civet de senglar i el palpís de corder. El programa va liderar les audiències de la programació en català de RTVE, amb una mitjana de gairebé 30.000 espectadors. També és líder en reproduccions a RTVE Play Catalunya, amb més de 41.000 visualitzacions dels diversos programes.

Sílvia Abril cuina sardines escabetxades amb la Joina RTVE CATALUNYA

La segona temporada s'estrenarà durant el darrer trimestre de l'any.