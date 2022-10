'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya. S'emet els diumenges al migdia a La 2.

Diumenge 'La recepta perduda' visita la Barceloneta. Sílvia Abril hi busca la recepta d'un plat de la cuina marinera per excel·lència: el suquet de peix, i descobreix l’essència d'aquest barri tan heterogeni com acollidor.

'La recepta perduda' viatja aquesta setmana a la Barceloneta, un barri que és la bomba, i no sols perquè s'hi va crear la tapa més famosa de Barcelona. Bressol de la cuina marinera de la ciutat, en el capítol d'aquesta setmana descobrim un plat que reuneix tota la seva essència: humil, d’aprofitament i sorgit dalt d’una barca.

Rosa Lloret ensenya Silvia Abril la recepta del suquet de peix RTVE

Sílvia Abril coneix Rosa Lloret i la seva filla Gladys Roca, que li ensenyaran la recepta del suquet del seu sogre i avi, un pescador del barri. En el seu recorregut per descobrir els secrets del suquet de peix, Sílvia Abril passarà pel Moll de Pescadors, on, de la mà de Cristina Caparrós, fundadora de La platjeta, coneixerà de primera mà com és l’ofici de pescador a la ciutat.

I no se n’anirà del barri sense mullar-se, perquè es capbussarà per veure amb els seus propis ulls com és el mar de la Barceloneta.